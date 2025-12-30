Haberler

Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kayıp çocuğun izine rastlanılmadı

Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kayıp çocuğun izine rastlanılmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2015'te kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı'nın bulunması için yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Dursun Kaan ile birlikte kaybolan Bayram Erol'un kemik parçalarına ulaşıldı, ancak Dursun Kaan'ın kaybolduğu 10 yıl boyunca izine rastlanılamadı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı'nın izine rastlanılmadı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te meydana gelen olayda evlerinin yakınlarındaki en son parkta oynarken görünen Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Dursun Kaan Taşçı ile Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol kaybolmuş, aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. 2,5 yıl sonra Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebeyi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içerisinde kemik parçaları bulmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilen bulguların DNA testinde Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağladığı tespit edilmişti. 12 Mayıs 2018 tarihinde bulunan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeden sonra defnedilmek üzere aileye teslim edilmişti. Olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Erol ile birlikte kaybolan Dursun Kaan Taşçı henüz bulunamadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı