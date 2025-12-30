Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kayıp çocuğun izine rastlanılmadı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı'nın izine rastlanılmadı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te meydana gelen olayda evlerinin yakınlarındaki en son parkta oynarken görünen Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Dursun Kaan Taşçı ile Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol kaybolmuş, aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. 2,5 yıl sonra Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebeyi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içerisinde kemik parçaları bulmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilen bulguların DNA testinde Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağladığı tespit edilmişti. 12 Mayıs 2018 tarihinde bulunan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeden sonra defnedilmek üzere aileye teslim edilmişti. Olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Erol ile birlikte kaybolan Dursun Kaan Taşçı henüz bulunamadı. - TOKAT