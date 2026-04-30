Kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs için ekipler alarma geçti

Antalya'da deniz kenarında kayalık alandan düşerek yaralanan şahıs AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Küçük Çaltıcak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında yürüyüş yapan erkek bir şahsın kayalık alandan düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan ve ismi Mevlit D. olduğu öğrenilen kişi ilk müdahalesi sonrası sedyeye alınıp ulaşım zorluğu nedeniyle nedeniyle Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) ekibine teslim edildi. Kayalık alandan sedye ile sahile çıkartılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı