Kayada mahsur kalan 7 keçinin imdadına ekipler yetişti
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Karabük'te kayalık alanda mahsur kalan keçilerin imdadına ekipler yetişti.
Karabük'te kayalık alanda mahsur kalan keçilerin imdadına ekipler yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay, Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Pülcükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nde yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, 7 keçinin kayalık alanda mahsur kalması üzerine harekete geçti. Olay bölgesine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Keçiler ekiplerin çalışmalarının ardından sahibine teslim edildi. - KARABÜK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa