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Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi 41153. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. (24) yönetimindeki 42 ALY 238 plakalı motosiklet, kavşakta D.G. yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet sürüklenerek yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Kazada motosikletten savrulan sürücü H.Ü. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil serviste tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ileri tedavi için Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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