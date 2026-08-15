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Samsun'da kavşakta çarpışma: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta çarpışma: 1 yaralı
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Samsun’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle İlkadım Bulvarı üzerindeki viyadük altı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ABM 35 plakalı kamyonet ile 60 KK 012 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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