Haberler

Kavşakta çarpışan 2 araç adeta hurdaya döndü: 3 yaralı

Kavşakta çarpışan 2 araç adeta hurdaya döndü: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de kavşakta çarpışan 2 aracın adeta hurdaya döndüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de kavşakta çarpışan 2 aracın adeta hurdaya döndüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Aşağısöğütönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DKJ 905 plakalı otomobil ile 26 ANL 242 plakalı araç, 2 caddenin kesiştiği kavşakta henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve 06 DKJ 905 plakalı otomobilin yolcusu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu her 2 araçta da büyük çapta hasar oluşurken, ön tarafı parçalanan 26 ANL 242 plakalı araç kullanılamayacak duruma geldi. Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu

Dev zincir markette pes dedirten tespit! Kapısına mühür vuruldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland'de görsel şölen

53 yıl aradan sonra Avrupa'ya geri dönüşlerini böyle kutladılar
İstanbul merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

"Ailem Güvende" operasyonları sürüyor! Çok sayıda tutuklama var
Adana’da aile faciası: Boşandığı eşini ve oğlunu silahla vurup intihar etti

Küçücük çocuğuna bile acımadı! Eski eş dehşet saçtı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü