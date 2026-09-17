Kavşakta çarpışan 2 araç adeta hurdaya döndü: 3 yaralı

Eskişehir'de kavşakta çarpışan 2 aracın adeta hurdaya döndüğü trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Aşağısöğütönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DKJ 905 plakalı otomobil ile 26 ANL 242 plakalı araç, 2 caddenin kesiştiği kavşakta henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve 06 DKJ 905 plakalı otomobilin yolcusu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu her 2 araçta da büyük çapta hasar oluşurken, ön tarafı parçalanan 26 ANL 242 plakalı araç kullanılamayacak duruma geldi. Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı