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Kavşağa Süratli Giren Otomobil Anıt Duvarına Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Denizli'de, kavşağa hızlı giren bir otomobil 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın duvarına çarparak büyük hasar gördü. Kazada sürücü Bahadır Dizgin hayatını kaybederken, yolcu Aysun K. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavşağa süratli giren otomobil anıt duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

DENİZLİ - Denizli'de kavşağa süratli giren otomobil, kavşaktaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın duvarına çarparak hurdaya döndü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahadır Dizgin idaresindeki 20 AOR 548 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken kavşağa süratli girdi. Sürat nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kavşak kaldırımını aşarak 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın duvarına çarptı. Çarpma sonucu otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bahadır Dizgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Aysun K., ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Aysun K.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Bahadır Dizgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavşağa Süratli Giren Otomobil Anıt Duvarına Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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