Tartışma kavgaya dönüştü! Öfkeli şahıs husumetlisini bir boksör gibi nakavt etti - Haberler

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Tartışma kavgaya dönüştü! Öfkeli şahıs husumetlisini bir boksör gibi nakavt etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı tek yumrukla bayıltarak yere serdi, o anlar an be an vatandaş kamerasına yansıdı. Öte yandan kavgaya tutuşanları ayırmaya çalışan kadınlar dikkat çekti.

Sokak üzerinde bilinmeyen bir sebeple iki kişi önce tartışmaya sonrasında kavga etmeye başladı. Kavga eden şahıslardan biri tek bir yumrukla karşısındaki kişiyi yere serdi. Yere yığılarak bayılan şahsa vatandaşlar müdahale etti.

KAVGA SEBEBİYLE TRAFİK BİR SÜRE DURDU

Bir diğer olay ise İzmit D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Araçlarından inen iki grup, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu, trafik ise kavga sebebiyle durdu. Kavgaya tutuşanları ise kadınlar ayırmaya çalıştı. Olaya ilişkin görüntüler vatandaşların telefonlarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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