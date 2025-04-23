Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Kavgaya Karışan Şahıs Polis Ekiplerine Zor Anlar Yaşattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kavga, polis ekiplerine zorlu anlar yaşattı. Görüntülerde, kavga eden şahsın kontrol altına alınması sırasında yaşananlar yer aldı.

Kavgaya karışan şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavgaya karışan bir şahsın polis ekiplerine yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Misak-ı Milli Meydanında meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesine rağmen karşısındakine saldırmaya çalışan şahıs yediği yumrukla yere yığıldı. Güçlükle kontrol altına alınan şahsın, polis ekiplerine yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Birbirinden şikayetçi olan şahıslar polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET OĞUZHAN DOĞAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.