Kavga Sonrası Bıçaklama: Bir Ölü, Bir Gözaltı

Kavga Sonrası Bıçaklama: Bir Ölü, Bir Gözaltı
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İstanbul Fatih'te kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren Rigay S., olay sonrası telefonunu gasp ederek kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kavga ettiği şahsı bıçakla öldürüp telefonunu gasp etti

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te kavga ettiği bir kişiyi bıçakla öldürüp telefonunu gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Rigay S., kimliği henüz bilinmeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rigay S., bu kişiyi bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli, bıçakladığı şahsın başında bir süre bekledikten sonra cebinden telefonunu alarak kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayatını kaybettiği öğrenilirken, Rigay S., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
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