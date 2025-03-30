Kavga sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan yaşlı adam, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1 kişinin silahla yaralandığı kavgada, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bayramlaşmanın yapıldığı camide aralarında husumet bulunan akraba iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada akrabalarının kavga ettiğini gören Müslüm Karaçizmeli (71), tarafları ayırmaya çalışırken fenalaşarak yere yığıldı. Kavgada M.K. ise tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kavgayı ayırmaya çalışırken fenalaşan Karaçizmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.K. ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçizmeli'nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.