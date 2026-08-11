Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya Vefat Etti
Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü 19 Mayıs Mahallesi Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dura Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Evinde hayatını kaybeden Süleyman Aslankaya'nın cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü 19 Mayıs Mahallesi Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dura Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı