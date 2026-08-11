Haberler

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya Vefat Etti

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya Vefat Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü 19 Mayıs Mahallesi Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dura Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Evinde hayatını kaybeden Süleyman Aslankaya'nın cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü 19 Mayıs Mahallesi Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dura Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar
Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

Tarihi kazı alanını yakan şüpheli hakkında karar verildi
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu