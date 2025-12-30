Tokat'ta ağaç keserken canından oldu

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yalı köyünde ağaç kesimi sırasında üzerine kavak ağacı devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cevdet Öztürk (57) saat 16.30 sıralarında kendisine ait arazide kavak ağacı kestiği sırada dikkatsizlik sonucu kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağır şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Cevdet Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT