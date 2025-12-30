Haberler

Tokat'ta ağaç keserken canından oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaç kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu üzerine kavak ağacı devrilen 57 yaşındaki Cevdet Öztürk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yalı köyünde ağaç kesimi sırasında üzerine kavak ağacı devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cevdet Öztürk (57) saat 16.30 sıralarında kendisine ait arazide kavak ağacı kestiği sırada dikkatsizlik sonucu kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağır şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Cevdet Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer! İkisi Süper Lig devinden
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan bomba paylaşım

Kadro dışı kalan yıldızdan bomba paylaşım: Verdiği mesaj çok net