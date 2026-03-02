Haberler

Katar, İran'a ait 2 savaş uçağını düşürdü

Güncelleme:
Katar Savunma Bakanlığı, İran'a ait 2 Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü ve 7 balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı. Hava savunma sistemleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların, devletin egemenliğini koruma amacıyla yapıldığı belirtildi.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'a ait 2 Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Katar, İran'a ait savaş uçaklarını düşürdü. Katar Savunma Bakanlığı, İran'a ait 2 Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, ayrıca hava savunma sistemlerinin 7 balistik füzeyi başarıyla imha ettiğini, 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini aktardı. Bakanlık, tehdidin tespit edilir edilmez operasyon planı doğrultusunda derhal bertaraf edildiğini ve tüm füzelerin hedeflerine ulaşmadan önce imha edildiğini vurguladı. Bakanlık, ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri'nin devletin egemenliğini ve topraklarını korumak ve herhangi bir dış tehdide kararlılıkla karşılık vermek için hazır olduğunu bildirdi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
