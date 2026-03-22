Katar'daki Helikopter Kazasında Can Kaybı 7'ye Yükseldi

Katar Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu Yüzbaşı Pilot Saeed Nasser Smeikh'in yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini bildirirken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Katar'da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, meydana gelen helikopter kazasında arama ve kurtarma operasyonları tamamlandı. Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar Savunma Bakanlığı, helikopterin mürettebatı ve personeline yönelik arama ve kurtarma operasyonlarının tamamlanmasının ardından, Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu Yüzbaşı Pilot Saeed Nasser Smeikh'in yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini duyurmaktadır. Savunma Bakanlığı, Yüce Allah'tan hayatını kaybedenlere engin rahmetiyle muamele etmesini niyaz etmekte ve ailelerine en içten taziyelerini ve derin üzüntülerini iletmektedir" denildi.

Smeikh'in cansız bedenine de ulaşılmasıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmıştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Katar, isimleri açıklamıştı

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Ülkenin bölgesel sularında düşen helikopterin mürettebatı ve yolcularına yönelik arama kurtarma çalışmaları kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri'nden Pilot Yüzbaşı Mübarek Salim Duvay el-Marri, Çavuş Fahad Hadi Ganim el-Hayarin ve Onbaşı Muhammed Mahir Muhammed ile Katar-Türkiye Ortak Kuvvetleri'nden Binbaşı Sinan Taştekin ve helikopterde yolcu olarak bulunan Türk sivil iş birlikçiler Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın hayatını kaybettiği teyit edilmiştir. Katar Silahlı Kuvvetleri'nden Pilot Yüzbaşı Said Nasır Sameh'in aranmasına ise devam edilmektedir" denilmişti. - DOHA

