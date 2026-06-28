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Katar: "Bir Katar vatandaşı 'bölgedeki askeri operasyonlar' sırasında hayatını kaybetti"

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Katar İçişleri Bakanlığı, denize açıldıktan sonra kaybolan iki kişilik teknedeki Katar vatandaşının bölgedeki askeri operasyonlar sırasında şarapnel isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Olayın İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırılarla bağlantısı bilinmiyor.

Katar İçişleri Bakanlığı, dün denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki kişinin bulunduğu teknedeki Katar vatandaşının "bölgedeki askeri operasyonlar" sırasında şarapnel isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik birimlerinin deniz araçlarına yönelik rutin takip ve denetimleri sırasında iki kişinin bulunduğu bir tekneden haber alınamaması üzerine dün akşam arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, bu sabah kayıp tekneye ulaşıldığını belirterek, teknedeki bir Katar vatandaşının "bölgedeki askeri operasyonlar" sırasında isabet eden şarapnel nedeniyle yaralandığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Teknedeki Arap uyruklu diğer kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma ve yasal işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Olayın tam olarak nerede yaşandığına ve Katar vatandaşının ölümüne neden olan şarapnel parçalarının bugün İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenlemişti

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen "M/T Kiku" tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenlediğini duyurarak, bu saldırıya misilleme olarak İran'daki 10 askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir kez daha ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Tahran cephesinden ABD'ye misilleme gecikmemişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef alan saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin füze ve İHA ile hedef alındığı kaydedilmişti. Washington yönetiminin ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Ateşkesin ihlal edilmesi, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesine aykırıdır ve tüm diplomatik süreçlerin tamamen durdurulmasıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulunulmuştu. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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