Katar: "Hava savunma sistemleri füze saldırısını engelledi"

Katar Savunma Bakanlığı, başkent Doha'da gerçekleştirilen füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. İran tarafından yapılan saldırıların ardından ABD varlıklarına misillemeler devam ediyor.

Katar Savunma Bakanlığı, başkent Doha'da füze saldırısının önlendiğini duyurdu.

İran, ülkeye yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'daki ABD varlıklarına misillemelerini sürdürüyor. Katar'ın başkenti Doha'dan patlama sesleri yükseldi. Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye füzeli saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Katar füze saldırısına maruz kalmıştır. Hava savunma sistemleri füze saldırısını engellemiştir" ifadeleri kullanıldı. - DOHA

