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Kasten Yaralama Suçundan Aranan İki Şahıs Yakalandı

Kasten Yaralama Suçundan Aranan İki Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı. İlgili şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kasten yaralama suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın-Denizli Karayolu Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında; 'kasten yaralama' suçundan toplam 3 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. (36) ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç.(43) isimli şahıslar yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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