Nazilli'de "Kasten Öldürme" suçundan aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan İ.S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İsabeyli
Mahallesi'nde aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyet kapsamında; kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa