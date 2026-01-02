Haberler

Nazilli'de "Kasten Öldürme" suçundan aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan İ.S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İsabeyli

Mahallesi'nde aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyet kapsamında; kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi