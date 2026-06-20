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Cezaevi firarisi katil zanlısı uyuşturucuyla yakalandı

Cezaevi firarisi katil zanlısı uyuşturucuyla yakalandı
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Kocaeli'de kasten öldürme suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.E., polis operasyonuyla yakalandı. Üzerinde ve adresinde ruhsatsız tabanca, 250 fişek, uyuşturucu madde ve 49 bin 100 lira ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, yüzlerce fişek ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Kocaeli'de hakkında kasten öldürme suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan M.E., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kartepe'de yakalandı. Operasyonda yakalanan M.E.'nin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 250 fişek, satışa hazır 23 parça halinde toplam 106 gram skunk, 119 sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 100 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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