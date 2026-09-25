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Kastamonu Valisi Dallı, İnebolu'da yanan 11 evin önümüzdeki yıl yapılacağını söyledi

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Kastamonu Valisi Dallı, İnebolu'da yanan 11 evin önümüzdeki yıl yapılacağını söyledi
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Kastamonu İnebolu Deresökü köyünde 23 Eylül'de çıktığı değerlendirilen yangında 11 ev küle döndü, samanlık, ahır, ağıl ve bir otomobil zarar gördü. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yangının afet kapsamına alındığını ve evlerin önümüzdeki yıl yapılacağını söyledi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yanan 11 evin ve diğer yapıların enkazı iş makineleriyle kaldırılıyor.

Olay, 23 Eylül'de sabah saatlerinde ilçeye bağlı Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde soba kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, diğer evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerini müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabilen yangında 11 ev küle dönerken samanlık, ahır, ağıl ve fırın gibi yapılar ile bir otomobil de zarar gördü.

Bölgede bekleyen itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yürütülürken diğer yandan da enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ise iş makineleriyle yanan evlerin bulunduğu alanda enkaz çalışması başlattı. Ekipler küle dönen evlerden geriye kalan moloz yığınlarını iş makinesiyle kaldırıyor.

Mağduriyet giderilecek

Öte yandan, olay günü köyü ziyaret ederek çalışmalarını inceleyen Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yangının afet kapsamına alındığını belirterek, "Yer tespiti yapılıp önümüzdeki yıl içerisinde vatandaşlarımızın evleri yapılacak, o mağduriyet de giderilecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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