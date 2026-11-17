Kastamonu Tosya'da otomobil yoğun sis ve sağanakta devrildi, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda sürücüsünün yoğun sis ve sağanakta direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı; ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. idaresindeki 34 KTE 708 plakalı otomobil, sürücüsünün yoğun sis ve sağanak yağış etkili olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ü.G.Y., O.E. ve N.Y. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.