Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. idaresindeki 34 KTE 708 plakalı otomobil, sürücüsünün yoğun sis ve sağanak yağış etkili olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ü.G.Y., O.E. ve N.Y. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı