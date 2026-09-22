Kastamonu Tosya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tosya ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. (73) idaresindeki traktör, devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından D.E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı