Kastamonu Tosya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu Tosya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Tosya ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. (73) idaresindeki traktör, devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından D.E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı