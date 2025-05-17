Kastamonu-Sinop Karayolunda Odun Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kastamonu'da odun yüklü bir tırın devrilmesi sonucunda tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili trafik ekipleri incelemelerde bulundu.
Kastamonu- Sinop karayolunda odun yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyü mevkiinde Hami A. (30) idaresindeki 37 ADB 912 plakalı Man marka odun yüklü tır, yolun tek şeride düştüğü virajı alamayarak yan yatarak, karşı şeritten gelen E.A. (44) yönetimindeki 37 ADF 509 plakalı otomobile çarptı. Kazada tır sürücüsü Hami A. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Tırın devrilmesi nedeniyle etrafa saçılan odunlar ise, toplanarak başka bir araca alındı. Tırın kaldırılmasıyla tek şeride düşen yolda ulaşım tekrar normale döndü. - KASTAMONU