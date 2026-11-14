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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kontrolden çıkan cip takla attı, 4 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kontrolden çıkan cip takla attı, 4 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Hanönü-Boyabat kara yolunda kontrolden çıkan cipin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kontrolden çıkan cipin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü-Boyabat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya K. (56) idaresindeki 34 T 0909 plakalı Suzuki marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan Alperen K. (28), H.K. (9), Selda K. (50) ve Eda K. (30) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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