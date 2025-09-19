Kastamonu Merkezli Operasyonda 8 FETÖ Firarisi Yakalandı

Kastamonu merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ firarisi 8 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik davada yargılanan ve haklarında 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verilen firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Emniyetten ihraç edilmiş şahıslara yönelik Kastamonu merkezli Adıyaman, İzmir ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, Kastamonu'ya getirilerek adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU