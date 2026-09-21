Kastamonu Küre'de atölyede karbonmonoksit şüphesiyle 12 işçi hastaneye başvurdu

Kastamonu'da tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küre ilçesindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyede çalışan 12 işçi, karbonmonoksit gazından etkilendikleri şüphesiyle Küre Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan ilk müdahale ve tedavilerin ardından 12 işçiden 10'u taburcu edildi. 2 işçi ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın, tekstil atölyesindeki kalorifer kazanından sızan gazdan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı