Kastamonu'daki Tarihi Külliye Yanında Yangın Çıktı

Kastamonu'daki Tarihi Külliye Yanında Yangın Çıktı
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Kastamonu İsmail Bey Külliyesi yakınında bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevre yolunun trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Kastamonu'da Candaroğulları Beyliği döneminde yapılan tarihi İsmail Bey Külliyesi'nin hemen bitişiğindeki 2 katlı metruk binada çıkan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İsmail Bey Mahallesi'nde yer alan ve 1454 yılında Candaroğulları Beyliği'nin son hükümdarı İsmail Bey tarafından yaptırılan İsmail Bey Külliyesi'nin hemen bitişiğindeki 2 katlı metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda metruk binada çıkan yangın, İsmail Bey Külliyesi'ne sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği 2 katlı metruk binanın duvarı ve çatısı ise çöktü.

Öte yandan yangın nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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