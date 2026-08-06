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Park Tartışması Yangına Dönüştü: Çocukları Kurtarmak İsterken Vurularak Öldürüldü

Park Tartışması Yangına Dönüştü: Çocukları Kurtarmak İsterken Vurularak Öldürüldü
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park yeri yüzünden çıkan tartışma sonrası S.T., komşusu D.A.'nın evini ateşe verdi. Yangını fark edip içerideki çocukları kurtarmak için olay yerine giden Yakup Açıkgöz, S.T.'nin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi yaralanırken, S.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park yeri yüzünden çıkan kavga sırasında vurularak öldürülen vatandaşın ateşe verilen evdeki çocukları kurtarmak isterken vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, Güneşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç park yeri nedeniyle S.T. ile komşusu D.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. komşusu D.A.'nın evini ve evin önündeki bir aracı ateşe verdi. Daha sonra yangını görüp yardım için olay yerine gelen Yakup Açıkgöz ise S.T.'nin silahla ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev ve T.Ö. isimli vatandaşa ait araç kullanılamaz hale geldi. S.T.'nin tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği E.F., M.A. ve H.A. da yaralandı. D.A. ise yangın sebebiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çatalzeytin Devlet Hastanesi ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"Yardım etmeye çalışan masum insanlara rastgele ateş açmış"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Yakup Açıkgöz'ün yeğeni Çağrı Açıkgöz, amcasının yanan evde çocukları kurtarmak isterken öldürüldüğünü belirterek, "Yakup Açıkgöz, şahsın asıl hedefi veya husumetlisi değildir. Şahıs, aralarında park meselesi yüzünden husumet bulunan başka bir köylünün evini ateşe vermiştir. Üst mahallede ikamet eden merhum Yakup Açıkgöz ve çevredeki köylüler, dumanları fark edip orman yangını çıktığı düşüncesiyle yardım etmek amacıyla olay yerine inmişlerdir. Şahsın evi ateşe verdiğini gören köylüler kendisine engel olmaya çalışmıştır. Merhum Yakup Açıkgöz, yanan evin içinde 10-11 yaşlarında çocukların bulunduğunu belirterek en azından çocukları kurtarmak istemiştir. Şahıs, bu insani ve vicdani yardım talebine rağmen 'yansın, çoluk, çocuk kimse yaklaşmasın, vururum' diyerek tehditler savurmuş ve yardım etmeye çalışan masum insanlara rastgele ateş açmış. Bu menfur saldırı sonucunda, tamamen iyi niyetle ve içerideki çocukları kurtarmak amacıyla olay yerine giden Yakup Açıkgöz hayatını kaybetmiştir. Olay, haberlerde yansıtıldığı gibi basit bir kavga değil, masum bir insanın hayatını hiçe sayan kasten yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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