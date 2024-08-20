Kastamonu Daday'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakkı Maden'e ait 37 PC 433 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden araç sahibi Hakkı Maden, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içinde olay yerine intikal eden Daday İtfaiyesi, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak yangın sonucunda araçta önemli ölçüde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. - KASTAMONU