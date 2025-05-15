ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? Nihayet son noktayı koydular
Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Kastamonu'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparak feci bir kaza yaşanmasına sebep oldu.

Kontrolden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 9 yaralı

Kastamonu'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı

KASTAMONU - Kastamonu- İnebolu karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Öz Bereket Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 60 ES 842 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen A.F.T. yönetimindeki 37 EK 030 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile H.T. yönetimindeki 34 CNY 979 plakalı Fiat marka otomobile ve R.H.A. idaresindeki 06 AGD 560 plakalı Honda marka otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Fiat-Tofaş marka otomobilde bulunan yolcular araçta sıkıştı. Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulansa taşındı. Kazada araç sürücüleri E.K. ve A.F.T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.T. ve 2 yaşındaki A.S.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yola saçılan araç parçaları temizlendi. Kaza nedeniyle trafik, bir süreliğine durdu ve uzun kuyruk oluştu. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.