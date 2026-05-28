Kastamonu 5 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kastamonu'da 2 otomobil, 2 cip ve 1 minibüsün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Doğu Çevreyolu Taşköprü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, 2 cip ve 1 minibüsün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan E.M.M. (27), N.Ç. (47), İ.Ç. (21) Ü.Ö. (33), H.K.Ö. (6) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı