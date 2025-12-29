Kastamonu'da yoldan çıkan yolcu otobüsü, kara saplandı. Yolcular farklı bir araca bindirilirken, otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu-Araç kara yolunda kar ve tipi sebebiyle bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı. Karda mahsur kalan otobüsteki yolcular ise bölgeye sevk edilen başka bir araçla tahliye edildi. Yolcu otobüsü vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ayrıca bir minibüs de kayarak şarampolde kara saplandı. - KASTAMONU