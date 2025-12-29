Haberler

Kastamonu'da yoldan çıkan yolcu otobüsü kara saplandı

Kastamonu'da yoldan çıkan yolcu otobüsü kara saplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu-Araç kara yolunda kar ve tipinin etkisiyle bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı. Yolcular, başka bir araçla tahliye edilirken otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca, bir minibüs de kayarak şarampolde kara saplandı.

Kastamonu'da yoldan çıkan yolcu otobüsü, kara saplandı. Yolcular farklı bir araca bindirilirken, otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu-Araç kara yolunda kar ve tipi sebebiyle bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı. Karda mahsur kalan otobüsteki yolcular ise bölgeye sevk edilen başka bir araçla tahliye edildi. Yolcu otobüsü vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ayrıca bir minibüs de kayarak şarampolde kara saplandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi