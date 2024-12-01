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Kastamonu'da Yol Kenarında Yiyecek Arayan Karacalar Görüntülendi

Kastamonu'da Yol Kenarında Yiyecek Arayan Karacalar Görüntülendi
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde karla kaplanan ormandan çıkarak yol kenarına inen karacalar, yiyecek ararken vatandaşların kameralarına yansıdı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde karla kaplanan ormandan çıkarak yol kenarına inen karacalar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yol kenarında yiyecek arayan karacalar vatandaş kameralarına yansıdı. Karla kaplanan ormandan çıkarak yol kenarında yiyecek arayan iki karacayı yoldan geçen vatandaşlar görüntüledi. Karacalar bir süre sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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