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Kastamonu'da Yıkım Aşamasındaki Bina Çöktü

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Kastamonu'da yıkımda olan bir bina, kontrolden çıkarak çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yol molozlar nedeniyle kapatıldı ve yıkım çalışmaları başladı.

Kastamonu'da yıkım aşamasındaki bina çöktü, yol ulaşıma kapatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da yıkım aşamasındaki bina çöktü. Yola düşen molozlar sebebiyle kapatılan caddedeki binada yıkım çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 5 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında, yol kenarına yakın bir noktada aniden çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yarlanan olmazken, çökme sırasında yolda ilerleyen bir araç, yayaya yol vermek için durması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Çökme sebebiyle Kışla Caddesi ulaşıma kapatıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince çöken binanın bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alınırken, ulaşım ise farklı yollardan sağlanmaya başlandı.

Bu sırada yüklenici firma tarafından iş makinesiyle yola saçılan molozlar ise temizlendi. Ekipler binanın kalan kısmının çökme riskine karşı, binanın cadde kısmında yıkım çalışması başlattı. Çalışmanın ardından cadde yeniden ulaşıma açılacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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