Kastamonu'da Yeni Doğan Bebek Çöp Konteynerinde Bulundu

Kastamonu'da yeni doğan erkek bebeğin çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunmasıyla ilgili 16 yaşındaki bir kız gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı ve çocuğun annesi olduğu belirlenen 16 yaşındaki kızı gözaltına aldı. Gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kastamonu'da yeni doğan erkek bebeğin çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunmasıyla ilgili 16 yaşındaki bir kız gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında bebeğin bulunmasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda çocuğun annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir kızı gözaltına aldı.

Gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta dün vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.