Kastamonu'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Kastamonu'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yaralı halde bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Kayran köyünde vatandaşlar, doğada dolaştıkları sırada arazide yaralı halde şahin buldu. Yaralı şahini yanlarına alan vatandaşlar, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şahin tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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