Kastamonu'da Yangında Ev Kül Oldu, Baba ve Engelli Oğul Aranıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan ev küle döndü. Ekipler yangın sırasında evde olduğu öğrenilen baba ve engelli oğlunu bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Tosya ilçesi YukarıBerçin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Gizli'ye (80) ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından, evden yaralı olarak çıkan Şahin Gizli (45), yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Şahin Gizli'nin babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin yangın sırasında evde bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler evde arama çalışması başlattı. - KASTAMONU