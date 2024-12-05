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Kastamonu'da Yangında 500 Saman Balya Kül Oldu

Kastamonu'da Yangında 500 Saman Balya Kül Oldu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 500 adet saman balyası kül oldu. Olay, köylülerin yangını fark etmesiyle itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde b çıkan yangında 500 saman balya kül oldu.

Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şen'e ait saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Tosya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında Hasan Şen'e ait 500 saman balyası zarar gördü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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