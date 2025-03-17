Kastamonu'da Yangın: 4 Ev ve Ahırı Sardı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev ve ahır alevlere teslim oldu. Yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemere göre 4 ev ve ahır alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 eve sıçradığı öğrenilen yangın için köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ev ve ahırları saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. - KASTAMONU