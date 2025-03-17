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Kastamonu'da Yangın: 4 Ev ve Ahırı Sardı

Kastamonu'da Yangın: 4 Ev ve Ahırı Sardı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev ve ahır alevlere teslim oldu. Yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemere göre 4 ev ve ahır alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 eve sıçradığı öğrenilen yangın için köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ev ve ahırları saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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