Kastamonu'da 2 katlı ev alev alev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde alevlere teslim olan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Şehirören köyü Dere Mahallesi'nde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU