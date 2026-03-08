Haberler

Evinde baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Evinde baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yalnız yaşadığı evde baygın halde bulunan 52 yaşındaki Zeynep Özkan, bir haftalık tedavi sürecinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Özkan'ın ölüm sebebi için cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yalnız yaşadığı evde baygın halde bulunan 52 yaşındaki kadın, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hanönü ilçesi Merkez Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Zeynep Özkan'dan (52), uzun süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kadının evine gelen polis ekipleri içeri girdi. Polis ekiplerince yaşlı kadın baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda bir haftadır tedavi gören Özkan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Özkan'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KASTAMONU

