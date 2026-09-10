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Kastamonu’da üzerine ağaç devrilen adam öldü

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Kastamonu’nun Araç ilçesine orman kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen vatandaş hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesine orman kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Araç ilçesi Uğurlu Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman kesimi çalışmaları sırasında kesilen ağaçlardan biri 45 yaşındaki İsmail Subaşı'nın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Subaşı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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