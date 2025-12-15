Uyuşturucunun etkisiyle sokakta baygın halde bulunan şahsın yargılamasına devam edildi

Kastamonu'da, uyuşturucu maddenin etkisinde baygın halde bulunan ve uyuşturucu sattığı belirlenen şahsın yargılamasına devam edildi. Savunma yapan sanık, kendi uyuşturucu masrafını karşılayabilmek için ticaretini yaptığını söyledi.

Olay, 29 Nisan 2025 tarihinde Kastamonu il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddenin etkisiyle sokakta baygın halde bulunan E.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Tedavisinin ardından tutuklanan şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan dava açıldı.

Sanık hakkındaki dava Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada sanık ve avukatı hazır bulundu. Kendisini savunana E.A., "Uzun yıllardır uyuşturucu kullanıyorum. Madde masraflarını karşılayabilmek için internet üzerinden ayakkabı satışı yaptım, ancak bu gelir yeterli olmadı. Bu nedenle uyuşturucu temin ederek benimle irtibata geçen kişilere verdim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Yaklaşık 8 aydır tutukluyum ve bu süreçte uyuşturucudan uzaklaştım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin evinde uyuşturucu madde bulunduğunu polis ekiplerine kendi iradesiyle söylediğini belirterek, "Mahkemeniz aksi kanaatte olması halinde Türk Ceza Kanunu'nun 192. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve sanığın tutuksuz yargılanmasını talep ederiz" diye konuştu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU