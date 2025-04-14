Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Suspecti Tutuklandı

Kastamonu'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arama kaydı bulunan İ.S. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU