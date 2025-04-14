Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Suspecti Tutuklandı
Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti suçundan aranan İ.S. isimli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Kastamonu'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arama kaydı bulunan İ.S. isimli şahıs yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa