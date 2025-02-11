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Kastamonu'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Cide ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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