Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Sanık Yargılanmaya Devam Ediyor
Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan H.Ç., yargılandığı davada uyuşturucu satmadığını savundu. Mahkeme, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yatağın altına sakladığı uyuşturucu maddeyle yakalanan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ekim 2024 tarihinde Kuzeykent Mahallesi'nde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon üzenlendi. 6 şüphelinin yapılan üst, araç ve ikamet aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, tüfek kartuşları ve 13 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda yatağının altındaki uyuşturucuyla yakalanan H.Ç. tutuklandı.

Operasyonun ardından sanık H.Ç. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada sanık ve tanıklar dinlendi. Duruşmada kendisini savunan H.Ç. ev aramasının usule uygun gerçekleştirilmedini söyledi.

Uyuşturucu satmadığını belirten H.Ç., "Ben uyuşturucu satmadım. Üzerime suç atıldı. Buraya gelenler cezadan kurtulmak için benim adımı verdi. Ben daha önceki suçlamaların cezasını cezaevinde yatarak çektim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Nasıl ifade verdiklerini burada gördük. Birbirlerine suç atmamak için kendilerini koruma amaçlı ifadeler kullanmışlardır. Bu yüzden üzerime atılan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı, tanıkların eksik dinlendiğini ve diğer tanıkların dinlenmeden Cumhuriyet savcısının verdiği mütalaayı kabul etmediklerini belirttti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebi doğrultusunda diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
