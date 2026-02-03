Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Güncelleme:
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, 25 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, 4 adet sentetik ecza hapı, 4 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 3 paket sigara sarma kağıdı, 3 adet cep telefonu, 2 adet SIM kartı, Suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
