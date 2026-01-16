Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 8 şüpheliye ait 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 57 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 18 adet sentetik ecza hapı, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 19 adet kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet cep telefonu ve 7 adet SIM kart ele geçirildi.

Konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU