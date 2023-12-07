Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı. Daday, Tosya ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda metamfetamin, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kannabinoid ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, yapılan çalışmalarda, Daday ilçesinde durdurulan araçta bir miktar metamfetamin, ruhsatız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.K., U.K. ve E.D. gözaltına alındı. Tosya ilçesinde de U.A., S.T. ve S.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramada bir miktar kannabinoid, ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Merkez ilçesinde ise durdurulan araçta da bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili H.H. gözaltına alındı.

Şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU